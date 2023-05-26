РФ не будет «награждать капиталами» уходящие иностранные компании — Путин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зарубежные компании сами принимают решение уйти из России — Россия никого не выгоняет, но и не будет платить им огромные суммы за брошенные производства. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече с «Деловой Россией».

«Начали уходить — мы же их не выгоняли. И не выгоняем. Сами уходят. Но сами уходят не просто так. Они же оставляют созданную инфраструктуру, стандарты, часто подготовленный персонал — очень многое. Или за бесценок, или просто так. Ну а мы не собираемся их награждать какими-то избыточными капиталами в связи с их уходом», — заметил он.