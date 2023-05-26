Несколько сотен белорусских чиновников внесут в санкционный список
18:25 26.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В связи с оставлением в силе драконовского приговора по делу Андрея Почобута в понедельник я объявлю о решении внести в санкционный список несколько сотен представителей режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, ответственных за политические репрессии, в том числе против поляков, проживающих в Белоруссии», — написал Каминьский в «Твиттере».
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