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НОВОСТИ

Несколько сотен белорусских чиновников внесут в санкционный список

18:25 26.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польское правительство намерено внести в свой санкционный список несколько сотен граждан Белоруссии, работающих в государственных структурах, в ответ на сохранение в силе приговора, вынесенного в отношении гражданина Белоруссии польского происхождения журналиста международного канала общественного телевидения Польши Polonia («Полония») Андрея Почобута. Об этом заявил в пятницу глава МВД республики Мариуш Каминьский.

«В связи с оставлением в силе драконовского приговора по делу Андрея Почобута в понедельник я объявлю о решении внести в санкционный список несколько сотен представителей режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, ответственных за политические репрессии, в том числе против поляков, проживающих в Белоруссии», — написал Каминьский в «Твиттере».

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