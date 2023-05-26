Несколько сотен белорусских чиновников внесут в санкционный список

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польское правительство намерено внести в свой санкционный список несколько сотен граждан Белоруссии, работающих в государственных структурах, в ответ на сохранение в силе приговора, вынесенного в отношении гражданина Белоруссии польского происхождения журналиста международного канала общественного телевидения Польши Polonia («Полония») Андрея Почобута. Об этом заявил в пятницу глава МВД республики Мариуш Каминьский.



«В связи с оставлением в силе драконовского приговора по делу Андрея Почобута в понедельник я объявлю о решении внести в санкционный список несколько сотен представителей режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, ответственных за политические репрессии, в том числе против поляков, проживающих в Белоруссии», — написал Каминьский в «Твиттере».



