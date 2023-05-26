США будут добиваться будет добиваться от нового президента Турции на вступление Швеции в НАТО

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Соединенных Штатов будет добиваться от одержавшего победу на президентских выборах в Турции согласия на вступление Швеции в НАТО до саммита альянса в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля. Об этом заявил в пятницу и. о. заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган.



Его спросили о том, какие действия Вашингтон будет предпринимать после выборов, чтобы Анкара ратифицировала членство Швеции в НАТО. «Швеция готова к членству в НАТО уже сейчас. В ближайшее воскресенье (28 мая — прим. ТАСС) в Турции состоится второй тур выборов президента. Посмотрим, как они пройдут. Очевидно, что это (ратификация Анкарой членства Швеции в альянсе — прим. ТАСС) будет неотъемлемой частью наших консультаций в рамках взаимодействия с новым турецким правительством», — сказал дипломат, выступая на специальном телефонном брифинге, который был посвящен предстоящим визитам госсекретаря США Энтони Блинкена в Швецию, Норвегию и Финляндию.



