Глава СБУ косвенно подтвердил, что ведомство стоит за подрывом Крымского моста
09:30 27.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк косвенно подтвердил ответственность спецслужбы за теракт на Крымском мосту.
«Согласно нормам нашего действующего законодательства и международного, обычаев и традиций ведения войны, с учетом того, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу — определенные такие меры, соответственно, осуществлялись», — ответил он на вопрос о причастности ведомства к подрыву Крымского моста в интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову, опубликованном в пятницу в YouTube («Ютьюб»).
8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик. В результате погибли четыре человека, загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Площадь пожара цистерн с дизтопливом составляла 750 кв. м. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.
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