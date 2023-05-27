В ДНР из воинской части сбежали семь бывших заключенных

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семь военнослужащих — бывших заключенных — самовольно покинули воинскую часть в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах в субботу.

«В районе Соледара из военной части сбежали с оружием семь бывших заключенных — военнослужащие одного из подразделений. Трое из них задержаны в районе Брянки на территории ЛНР», — сказал собеседник агентства.



Позднее стало известно о задержании еще двоих сбежавших.