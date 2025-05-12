Китай объединит усилия с Латинской Америкой для борьбы с гегемонией — глава МИД
13:20 12.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство КНР объединит усилия с властями Венесуэлы и других стран Латинской Америки для противостояния гегемонии на международной арене. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
«Выход латиноамериканских стран на международную арену — неизбежная историческая тенденция. Китай твердо поддерживает солидарность и политику опоры на собственные силы государств региона, усиление их роли [при решении] международных и региональных дел, — подчеркнул Ван И, слова которого приводит сайт МИД КНР, на встрече в Пекине со своим венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто. — Китайская сторона готова взаимодействовать с Венесуэлой и другими латиноамериканскими странами, противостоять гегемонии и запугиванию, отстаивать международную справедливость».
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