Китай объединит усилия с Латинской Америкой для борьбы с гегемонией — глава МИД

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство КНР объединит усилия с властями Венесуэлы и других стран Латинской Америки для противостояния гегемонии на международной арене. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

«Выход латиноамериканских стран на международную арену — неизбежная историческая тенденция. Китай твердо поддерживает солидарность и политику опоры на собственные силы государств региона, усиление их роли [при решении] международных и региональных дел, — подчеркнул Ван И, слова которого приводит сайт МИД КНР, на встрече в Пекине со своим венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто. — Китайская сторона готова взаимодействовать с Венесуэлой и другими латиноамериканскими странами, противостоять гегемонии и запугиванию, отстаивать международную справедливость».