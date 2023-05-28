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Глава РЖД считает, что строить ВСМ сейчас «самое время»

17:20 28.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) продолжает строительство отечественного высокоскоростного поезда и ожидает его получить в 2027 году. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров в воскресенье в беседе с Михаилом Ковальчуком в эфире телепередачи «Картина мира» на канале «Культура».

«Высокоскоростной поезд мы сейчас строим. И по поручению президента мы планируем, что в 2027 году у нас будет высокоскоростной поезд следующего поколения», — сказал Белозеров.

«Сегодня мы готовы построить ВСМ [высокоскоростную магистраль — прим. ТАСС]. И мы считаем, что сейчас это нужно. Сейчас самое время», — отметил Белозеров.

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