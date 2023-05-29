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Токаев заявил, что у Казахстана нет необходимости вступать в Союзное государство

12:00 29.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил, что у республики нет необходимости вступать в Союзное государство, поскольку действует такое объединение как Евразийский экономический союз.

«Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз», — сказал Токаев в понедельник в ходе рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область. Слова президента приводит пресс-служба главы государства.

«Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Мы остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов», — пояснил Токаев.

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