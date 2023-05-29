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Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

12:20 29.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Документ опубликован.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжив придерживаться положений 1990 года, в которых содержатся нормы обычных вооружений из расчета баланса между НАТО и Организацией Варшавского договора. В результате Россия была вынуждена объявить в 2007 году о моратории на исполнение условий соглашения.

11 марта 2015 года Россия приостановила свое участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ, завершив таким образом процесс приостановки своего членства в договоре, но чисто юридически продолжала оставаться в нем. С этого времени интересы РФ в Совместной консультативной группе представляла Белоруссия.

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