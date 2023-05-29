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Грузия останется одна в случае конфликта с РФ - спикер парламента

18:00 29.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузия в случае вооруженного конфликта с Россией останется одна и за нее воевать никто не будет, как и за Украину. Об этом в понедельник заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили в интервью грузинской газете «Квирис палитра», объясняя, почему Тбилиси не планирует присоединяться к санкциям против Москвы.

По его словам, в случае вооруженного конфликта с РФ «никто не будет воевать» на стороне Грузии. «Мы будем одни. Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом с украинским народом или вместо него. Максимум, что может сделать Запад, так это поставить оружие. Они оружие-то поставляют, однако на украинской земле льется кровь лишь украинцев», — сказал Папуашвили.

Председатель парламента добавил, что после конфликта с Россией в 2008 году Запад не ввел санкции против РФ, наоборот, было заявлено о политике перезагрузки с Москвой. Более того, Грузии после 2008 года запретили покупать вооружение.

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