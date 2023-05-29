Грузия останется одна в случае конфликта с РФ - спикер парламента
18:00 29.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Грузия в случае вооруженного конфликта с Россией останется одна и за нее воевать никто не будет, как и за Украину. Об этом в понедельник заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили в интервью грузинской газете «Квирис палитра», объясняя, почему Тбилиси не планирует присоединяться к санкциям против Москвы.
По его словам, в случае вооруженного конфликта с РФ «никто не будет воевать» на стороне Грузии. «Мы будем одни. Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом с украинским народом или вместо него. Максимум, что может сделать Запад, так это поставить оружие. Они оружие-то поставляют, однако на украинской земле льется кровь лишь украинцев», — сказал Папуашвили.
Председатель парламента добавил, что после конфликта с Россией в 2008 году Запад не ввел санкции против РФ, наоборот, было заявлено о политике перезагрузки с Москвой. Более того, Грузии после 2008 года запретили покупать вооружение.
НОВОСТИ
- 17:32 29.05.2023
- Сербы передали представителям НАТО в Косове и Метохии свои требования
- 17:12 29.05.2023
- Соотечественников из недружественных РФ стран могут освободить от языкового экзамена — МВД
- 17:00 29.05.2023
- Верховная рада утвердила перенос Дня победы на 8 мая — депутат
- 16:32 29.05.2023
- ВС РФ высокоточным оружием ударили по аэродромам ВСУ, объекты уничтожены — МО РФ
- 16:12 29.05.2023
- В Краснодаре запретили использовать вывески на иностранных языках
- 15:32 29.05.2023
- РФ ратифицировала соглашение с Киргизией о создании объединенной системы ПВО
- 15:12 29.05.2023
- МВД РФ предлагает дополнить программу переселения институтом репатриации
- 15:00 29.05.2023
- Более 300 прилетов со стороны ВСУ зафиксировано в Белгородской области за сутки
- 14:32 29.05.2023
- Уход покровителей Зеленского поможет решить конфликт на Украине — французский генерал
- 14:12 29.05.2023
- Информация о том, что слова Грэма вырваны из контекста, — нелепые оправдания — МИД РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать