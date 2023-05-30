ЮАР гарантирует иммунитет участникам встречи БРИКС в июне и саммита в августе

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел и сотрудничества ЮАР гарантировало дипломатический иммунитет участникам совещания на уровне глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС, которое состоится в Кейптауне 1–2 июня, а также саммита объединения, который пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства ЮАР.

«Министр иностранных дел и сотрудничества [Наледи Пандор] подтвердила, что встреча министров БРИКС пройдет в Кейптауне (ЮАР) с 1 по 2 июня 2023 года, а 15-й саммит БРИКС состоится в Йоханнесбурге (ЮАР) с 22 по 24 августа 2023 года. В соответствии с [положениями закона] участники встречи министров БРИКС и саммита БРИКС наделяются иммунитетами и привилегиями на срок проведения встреч», — указано в документе от 29 мая.