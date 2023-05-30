Приштина отвергла требование Вучича об отставке албанских мэров на севере Косова
16:32 30.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация премьера непризнанного Косова Альбина Курти отвергла требование президента Сербии Александара Вучича об отставке албанских мэров, избранных без участия сербского большинства в этих городах. Об этом во вторник сообщило агентство Блумберг со ссылкой на представителя управленческих структур непризнанной республики.
«Мэры останутся мэрами. Нынешние мэры — единственные, кто имеет право занимать эти должности», — заявил представитель непризнанного правительства Перпарим Крюэзиу.
НОВОСТИ
- 17:12 30.05.2023
- Россия 2-3 дня назад нанесла удар по штабу военной разведки Украины — Путин
- 17:00 30.05.2023
- Система ПВО Москвы сработала удовлетворительно — Путин
- 16:12 30.05.2023
- Более 60% центральных банков мира допустили рост доли золота в резервах — Goldhub
- 16:00 30.05.2023
- Российские войска перехватили за месяц 29 ракет Storm Shadow — Шойгу
- 15:32 30.05.2023
- Госдума исключила из числа отягчающих обстоятельств совершение преступления полицейскими
- 15:12 30.05.2023
- Оборонное ведомство Косова сообщило об отмене сегодняшних учений Defender Europe 23
- 14:32 30.05.2023
- Ракета, обломки которой нашли в Польше, упала недалеко от учебного центра НАТО — WSJ
- 14:12 30.05.2023
- ВСУ за месяц потеряли свыше 16 тысяч военнослужащих и более 400 танков — Шойгу
- 14:00 30.05.2023
- Никаких доказательств «вмешательства» РФ в выборы в Турции так и не последовало — посол РФ
- 13:32 30.05.2023
- Атака беспилотников на Москву подтверждает необходимость достижения целей СВО — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать