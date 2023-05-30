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НОВОСТИ

Приштина отвергла требование Вучича об отставке албанских мэров на севере Косова

16:32 30.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация премьера непризнанного Косова Альбина Курти отвергла требование президента Сербии Александара Вучича об отставке албанских мэров, избранных без участия сербского большинства в этих городах. Об этом во вторник сообщило агентство Блумберг со ссылкой на представителя управленческих структур непризнанной республики.

«Мэры останутся мэрами. Нынешние мэры — единственные, кто имеет право занимать эти должности», — заявил представитель непризнанного правительства Перпарим Крюэзиу.

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