Сбер договорился о сотрудничестве с Центром биометрических технологий
18:26 31.05.2023
На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде Сбер заключил соглашение о технологическом партнерстве с Центром биометрических технологий (ЦБТ). Документ подразумевает тесную координацию действий при создании и развитии биометрических технологий и сервисов. Документ подписали вице-президент по технологическому развитию экосистемы Сбербанка Оксана Смирнова-Крелль и генеральный директор ЦБТ Владислав Поволоцкий.
Центр биометрических технологий выступает оператором ГИС «Единпя биометрическая система» (ЕБС) – единого государственного хранилища биометрических данных граждан. Именно в эту централизованную базу организациям по закону потребуется передать накопленные в собственных системах биометрические данные. Взамен будут получены так называемые векторы – цифровые шаблоны, созданные в результате одностороннего математического преобразования из биометрических образцов. Применение векторов обеспечивает дополнительную безопасность – они не являются биометрией, их кража бесполезна, риски компрометации сводятся практически к нулю.
«Сегодня Сбер проводит в месяц более пяти миллионов операций подтверждения личности с применением биометрии для трех миллионов уникальных клиентов, – сообщила Оксана Смирнова-Крелль. – А всего свыше 30 млн человек доверили свои биометрические данные банку. Сейчас в рамках нового законодательства мы готовимся к передаче биометрических данных в государственную Единую биометрическую систему. Мы начинаем информирование и передачу данных уже в июне – разумеется, только если клиенты не против этого. С учетом наших масштабов и числа наших клиентов работа предстоит непростая. Однако мы полностью выполним регуляторные требования и обеспечим бесшовный, незаметный для клиентов переход на новую систему хранения и использования биометрии. Подписание соглашения с ЦБТ позволит нам сделать это максимально эффективно и будет способствовать дальнейшему развитию биометрических сервисов в нашей стране».
«Помимо выполнения норм закона, Сбер также активно развивает и сами технологии биометрии и внедряет новые сервисы, – отметил Владислав Поволоцкий. – В отделениях банка можно зарегистрироваться в Единой биометрической системе, а затем получать услуги банка дистанционно: открывать счета и вклады, оформлять кредиты без очного посещения. Это делает доступными нужные финансовые операции из любой точки страны. В дальнейшем вместе со Сбером мы будем изучать потребности пользователей и работать над новыми услугами, где может применяться биометрия, – при этом уделяя внимание безопасности и комфорту клиентского пути».
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