Власти США хотели бы открыть военный канал связи с Китаем
22:20 31.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На данный момент, к сожалению, военный канал связи закрыт для нас. <…> Конечно же, мы использовали дипломатические линии, чтобы передать свое беспокойство в связи с этим инцидентом (26 мая китайский истребитель пролетел прямо перед носом американского самолета-разведчика RC-135 над Южно-Китайским морем — прим. ТАСС), но это не то же самое, что контакты напрямую между военными ведомствами, особенно, когда напряжение так велико и риск просчетов так же велик», — сказал он, добавив, что Вашингтон хотел бы, чтобы военный канал связи с Пекином вновь начал работать.
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