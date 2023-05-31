Власти США хотели бы открыть военный канал связи с Китаем

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военный канал связи между США и КНР остается закрытым по решению Пекина, и Вашингтон призывает изменить это ввиду большого риска просчетов. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«На данный момент, к сожалению, военный канал связи закрыт для нас. <…> Конечно же, мы использовали дипломатические линии, чтобы передать свое беспокойство в связи с этим инцидентом (26 мая китайский истребитель пролетел прямо перед носом американского самолета-разведчика RC-135 над Южно-Китайским морем — прим. ТАСС), но это не то же самое, что контакты напрямую между военными ведомствами, особенно, когда напряжение так велико и риск просчетов так же велик», — сказал он, добавив, что Вашингтон хотел бы, чтобы военный канал связи с Пекином вновь начал работать.