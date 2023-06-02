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НОВОСТИ

Госсекретарь США Блинкен заявил, что США не враги россиянам

13:05 02.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не являются врагами для россиян. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая с речью на мероприятии, организованном Финским институтом международных отношений в здании ратуши Хельсинки.

«США не являются вашим врагом», — обратился Блинкен к россиянам. «На протяжении тридцати лет мы поддерживаем с Москвой стабильные отношения сотрудничества, потому что считаем, что безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки», — заявил госсекретарь США.

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