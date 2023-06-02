РФ учитывает позицию Армении по конфликту вокруг Украины — Песков

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва учитывает позицию Еревана по конфликту вокруг Украины, но продолжает развитие союзнических отношений с Арменией. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы принимаем его к сведению», — сказал представитель Кремля, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что его страна не является союзником России в конфликте на Украине. Армянский премьер также отметил, что Запад придерживается иного мнения, и сложившаяся ситуация вызывает у Еревана обеспокоенность. По оценке Пескова, «это важное заявление». «Мы знаем, что есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины, мы их учитываем», — констатировал пресс-секретарь российского лидера.

При этом он подчеркнул: «Безусловно, мы продолжаем развитие наших концептуально союзнических отношений с Арменией».