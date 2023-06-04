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НОВОСТИ

Система ПВО в Крыму отбила атаку девяти беспилотников

10:30 04.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО в Республике Крым сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь на воскресенье, еще четыре заглушили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). При падении одного БПЛА пострадали стекла в трех частных домах и двух автомобилях в Джанкое, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Сергей Аксенов.

«За прошедшую ночь силами ПВО было сбито 5 вражеских БПЛА, еще 4 — заглушены и посажены средствами РЭБ. В результате падения одного из БПЛА выбиты стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в городе Джанкое",— говорится в сообщении.

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