Система ПВО в Крыму отбила атаку девяти беспилотников

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО в Республике Крым сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь на воскресенье, еще четыре заглушили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). При падении одного БПЛА пострадали стекла в трех частных домах и двух автомобилях в Джанкое, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Сергей Аксенов.

«За прошедшую ночь силами ПВО было сбито 5 вражеских БПЛА, еще 4 — заглушены и посажены средствами РЭБ. В результате падения одного из БПЛА выбиты стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в городе Джанкое",— говорится в сообщении.