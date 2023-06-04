Столтенберг заявил, что Швеция выполнила обязательства для вступления в НАТО

16:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швеция выполнила требования Турции в рамках трехстороннего меморандума и имеет право на вступление в НАТО. Об этом заявил в воскресенье генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Стамбуле по итогам переговоров с турецким президентом Тайипом Эрдоганом.

«Швеция выполнила свои обязательства. Были предприняты конкретные шаги и изменены законы. Я признаю, что демонстрации в Швеции создали трудности. Свобода собраний и свобода выражения мнений должны быть защищены и соблюдены. Но организаторы этих демонстраций пытаются помешать Швеции вступить в НАТО», — подчеркнул он.

Столтенберг сообщил, что «во время сегодняшней встречи с президентом Эрдоганом договорился, что следующее заседание Постоянного совместного механизма со Швецией состоится 12 июня». При этом он отметил, что у Турции еще есть время, чтобы ратифицировать заявку Швеции до саммита НАТО в Вильнюсе.