Сенатор от Херсонской области не связывает удар Киева по Каховской ГЭС с контрнаступлением ВСУ
14:50 06.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Обстрел в 30-километровой зоне по линии боевого соприкосновения по Днепру идет практически ежедневно. Плотина всегда была целью для ВСУ. Я не связывал бы это [с контрнаступлением на этом участке], потому что каких-то наступательных действий мы не видим. Просто идут целенаправленные обстрелы нашей инфраструктуры, гражданских объектов», — сказал сенатор, отвечая на вопрос, является ли удар по Каховской ГЭС частью контрнаступления ВСУ.
Как заявил 6 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, ночью Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень уже превысил 10 м. Сейчас в зоне подтопления 14 населенных пунктов, всего могут быть подтоплены около 80. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют, при этом власти заявили, что масштабная эвакуация не потребуется. Разрушение ГЭС нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.
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