Лукашенко: Никакого контрнаступления Украины нет

10:53 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контрнаступление Украины является дезинформацией. Такое мнение президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал на встрече в Минске с членами Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Три дня контрнаступа — это то, что видим мы, и то, что получил информацию от президента РФ, полностью совпадает. За три дня — около трех десятков танков уничтожено наступающих украинских, 120 или 130 БМП, и, самое страшное, — больше 2 100 погибло украинцев, с этой стороны — чуть больше 70. Вот результат этой попытки контрнаступа. Ну я об этом всегда говорил — контрнаступ — большая дезинформация. Никакого контрнаступа нет и быть не может, а если — то вот результат за три дня».