Работа Европарламента нарушена из-за задержек переводов законодательных актов
11:32 08.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Одобрение целого ряда законодательных актов Европарламентом, в частности, в сфере финансов и фармацевтики, значительно задерживается из-за необходимости перевода объемных документов на более чем два десятка официальных языков. Об этом в четверг сообщила газета «Файнэншл таймс».
По словам представителей законодательного органа, они до сих пор не получили переводы законодательных документов, касающихся обновления системы кризисного управления банками ЕС и инструментов страхования вкладов, которые были предложены в апреле. По данным издания, на перевод 100 страниц уходит в среднем 30 дней. Только сложный пакет предложений по реорганизации фармацевтического рынка — ключевой реформы в области здравоохранения — достигает 950 страниц.
По этой причине Европарламент, как свидетельствуют его представители, зачастую обвиняют в том, что он «тянет время, а Еврокомиссия (ЕК) заявляет, что ей необходимо в связи с этим в обход использовать срочные процедуры [принятия законодательных актов]». В то же время, как утверждают чиновники ЕК, «их приоритетом является обеспечение скорейшего высококачественного юридического перевода документов, и переводчики работают для этого, не покладая рук».
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