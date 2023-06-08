Еврокомиссия осудила польский закон о российском влиянии

12:22 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) направила в четверг Польше официальное уведомление о начале расследования в отношении закона «о российском влиянии», который противоречит европейским нормам, нарушая как принципы демократии, так и требование отсутствия у закона обратной силы. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Еврокомиссии. ЕК подчеркивает также, что данный закон сам по себе является «необоснованным вмешательством в демократические процессы».

«Сегодня Еврокомиссия начала процедуру устранения нарушений, направив официальное уведомление Польше о нарушениях европейского законодательства. Это решение принято после тщательного анализа Еврокомиссией нового закона Польши о создании госкомитета по изучению российского влияния на внутреннюю безопасность Польши в 2007–2022 годах, который вступил в силу 31 мая 2023 года. Еврокомиссия считает, что он нарушает принципы демократии, принципы отсутствия у закона обратной силы, право на юридическую защиту, нормы ЕС по защите данных», — говорится в документе.