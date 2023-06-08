НАТО планирует вернуть постулаты времен холодной войны для противостояния России
14:42 08.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Североатлантический альянс планирует вернуть постулаты времен холодной войны на случай прямого противостояния с Россией, но этот процесс осложняет медленное вступление Швеции в него. Об этом в среду сообщил журнал «Форин полиси».
По его данным, западные чиновники обеспокоены тем, что сложности с вступлением Швеции в альянс могут затормозить процесс оборонного планирования НАТО, согласно которому страны-члены должны трансформировать свою командно-административную структуру на случай конфликта с Россией.
Как отмечает журнал, целью таких изменений является «возвращение к позициям времен холодной войны», когда каждая страна получала конкретную задачу по развертыванию сил в регионе. Однако сейчас необходимо разрабатывать данную стратегию без учета потенциала Стокгольма. «Это похоже на праздничный ужин. Что делает НАТО, так это говорит всем, что им нужно принести на ужин. Вы должны убедиться, что, кто организовывает и приносит», — сказал эксперт по НАТО Джим Таунсенд.
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