Сбер и правительство Омской области запустили проект «Исторический Омск»

16:57

На здании Омского драматического театра появилась информационная табличка с QR-кодом. Отсканировав код, можно прочитать историю появления знакового для города здания либо прослушать аудиогид, посмотреть видовые фотографии.

Это первый шаг проекта «Исторический Омск», который стартовал при поддержке Сбера. Еще на более 20 исторических объектах города появятся подобные информационные таблички с QR-кодами, которые будут знакомить жителей и гостей Омска с его прошлым и настоящим.

«Драматический театр стал первым объектом, который включился в наш проект. Это наш давний партнер, который является традиционной площадкой фестиваля «Золотая Маска» – рассказал Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка. – Сбер уже много лет поддерживает главный театральный фестиваль страны. В будущем году Омский драмтеатр отпразднует свое 150-летие, и мы рады привлечь внимание омичей и гостей города к этому важному учреждению культуры».

«По поручению главы региона Виталия Хоценко сегодня запустили большой проект. QR-код был установлен на здании Омского академического театра драмы, который является символом всей омской культуры и региона. В следующем году драмтеатр отметит свое 150-летие, подготовка к этому знаковому событию уже началась. Сегодня в Омск прибудет первая фура со звуковым оборудованием, которое закуплено в рамках нацпроекта «Культура», – сообщил Дмитрий Ушаков, первый заместитель председателя правительства Омской области. – В этом году на 20 млн руб. и следующем еще на 10 млн руб. будет закуплено световое и музыкальное оборудование, а также ведутся переговоры с Министерством культуры Российской Федерации о проведении ремонтных работ в здании театра».