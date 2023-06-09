ВСУ обстреливают из минометов лодки спасателей, оказывающих помощь жителям на Херсонщине
21:20 09.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут огонь из минометов по спасателям, которые эвакуируют жителей из подтопленных районов Херсонской области. Об этом заявил председатель правительства области Андрей Алексеенко.
«Сегодня нацисты прицельно бьют из минометов по лодкам спасателей, которые снимают людей с крыш, и сухим местам, на которые эти лодки вывозят людей. Лишь чудом обошлось без погибших», — написал он в телеграм-канале.
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