Президент Колумбии сообщил об обнаружении живыми детей, пропавших после авиакатастрофы

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Колумбии Густаво Петро в пятницу сообщил об обнаружении живыми детей, числившихся пропавшими без вести после крушения самолета в джунглях 1 мая.

«Радость для всей страны. Появились живыми четверо детей, которые пропали 40 дней назад в колумбийских джунглях», — написал он в «Твиттере».

Вооруженные силы Колумбии в «Твиттере» опубликовали фотографии, на которых дети находятся в окружении военных. На кадрах видны все четверо несовершеннолетних, в том числе младенец, которому уже после падения самолета исполнился год. Остальным детям на момент происшествия было 4, 9 и 13 лет.

Всего на борту самолета Cessna 206, направлявшегося из муниципалитете Солано в город Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, находилось семь человек. 15 мая военные нашли самолет и тела трех взрослых в джунглях. В последнем переданном сообщении пилот воздушного судна сообщил о неисправности двигателя.