Польский генерал назвал крупные бои с Россией рискованными для Украины
12:00 10.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польский генерал Станислав Козей заявил в пятницу в интервью газете «Факт», что потенциальные крупные бои ВСУ с Россией были бы рискованным шагом для Украины.
«Русские давно ждали контрнаступления Украины. Они не используют свои силы, держат их в глубине, — приводит газета слова Козея. — Русские войска ждут ударов, чтобы, в свою очередь, сделать свои собственные. Какая-то крупная битва была бы для украинцев рискованной».
Польский генерал предположил, что ВСУ будут атаковать по нескольким направлениям, исследуя слабые места России. «Все внимание переместится в район Донбасса и в сторону Запорожья. Там, вероятно, будут сосредоточены действия обеих сторон», — добавил он.
В контексте контрнаступления Украины Козея также заявил, что не ожидает каких-то крупномасштабных операций в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля.
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