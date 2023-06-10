Польский генерал назвал крупные бои с Россией рискованными для Украины

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польский генерал Станислав Козей заявил в пятницу в интервью газете «Факт», что потенциальные крупные бои ВСУ с Россией были бы рискованным шагом для Украины.

«Русские давно ждали контрнаступления Украины. Они не используют свои силы, держат их в глубине, — приводит газета слова Козея. — Русские войска ждут ударов, чтобы, в свою очередь, сделать свои собственные. Какая-то крупная битва была бы для украинцев рискованной».

Польский генерал предположил, что ВСУ будут атаковать по нескольким направлениям, исследуя слабые места России. «Все внимание переместится в район Донбасса и в сторону Запорожья. Там, вероятно, будут сосредоточены действия обеих сторон», — добавил он.

В контексте контрнаступления Украины Козея также заявил, что не ожидает каких-то крупномасштабных операций в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля.