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НОВОСТИ

Британский парламентарий считает, что Украина вскоре проведет «крупную атаку»

15:30 12.06.2023 Источник: Газета.Ru

Председатель комитета по обороне парламента Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что Вооруженные силы Украины проведут «крупную атаку» в ближайшие несколько дней. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«В ближайшие несколько дней мы должны ожидать крупной атаки в той или иной части Донбасса», — сказал он.

Эллвуд отметил, что в настоящее время украинская армия проводит «зондирующие и формирующие операции», а «основной фронт украинских сил и средств все еще находится в резервах, готовых к этой единственной атаке».

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