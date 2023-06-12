Британский парламентарий считает, что Украина вскоре проведет «крупную атаку»
15:30 12.06.2023 Источник: Газета.Ru
Председатель комитета по обороне парламента Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что Вооруженные силы Украины проведут «крупную атаку» в ближайшие несколько дней. Об этом сообщает телеканал Sky News.
«В ближайшие несколько дней мы должны ожидать крупной атаки в той или иной части Донбасса», — сказал он.
Эллвуд отметил, что в настоящее время украинская армия проводит «зондирующие и формирующие операции», а «основной фронт украинских сил и средств все еще находится в резервах, готовых к этой единственной атаке».
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