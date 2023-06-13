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NYT сообщила о тяжелых потерях украинских войск при контрнаступлении

15:32 13.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска несут тяжелые потери при попытках вести контрнаступление. Об этом во вторник сообщила газета «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на аналитиков.

Украина не сообщала о потерях, но из-за атак на российские траншеи, бункеры, минные поля и огневые точки ее вооруженные силы получают сильный урон, приводит газета оценки аналитиков. Подтверждаются украинские потери как в живой силе, так и в передовом вооружении, которое передали Киеву его союзники. В то же время не было никаких признаков серьезного прорыва оборонительной линии российской армии, указывает газета.

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