Сбер будет содействовать цифровой трансформации Чувашии
17:45 19.06.2023
Сбер и кабинет министров Чувашской Республики заключили соглашение о сотрудничестве в области развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). В ходе Петербургского международного экономического форума документ подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и председатель кабинета министров Чувашии Олег Николаев.
Стороны намерены вместе развивать технологии ИИ, проводить цифровую трансформацию и стимулировать научно-исследовательскую и инновационную деятельность, чтобы создавать передовые сервисы. В числе приоритетных сфер для внедрения цифровых технологий обозначены здравоохранение, транспорт, строительство и защита окружающей среды.
Планируется проводить совместные мероприятия, конкурсы и хакатоны для популяризации применения ИИ в работе исполнительных органов Чувашии, повышать цифровую и финансовую грамотность граждан, внедрять новые технологии для повышения эффективности управления и контроля исполнения задач, совершенствовать законодательство в этих сферах. Предполагается, что современными цифровыми технологиями будут оснащены медицинские организации государственной системы здравоохранения, транспортные и спортивные объекты, промышленные и коммерческие предприятия, объекты коммунальной и социальной инфраструктуры.
«Искусственный интеллект дает прирост эффективности в любой индустрии, будь то транспорт, здравоохранение, строительство или что-то еще. А прирост эффективности – это и новое качество жизни людей, – отметил Александр Ведяхин. – Мы рады, что все больше российских регионов понимают преимущества внедрения цифровых технологий, и готовы оказывать субъектам РФ всяческую поддержку: рады делиться своим опытом, экспертизой и апробированными отечественными решениями, которые обеспечивают технологическую независимость. Чувашия демонстрирует высокую заинтересованность в том, чтобы максимально задействовать «цифру» на объектах народного хозяйства республики, и мы будем помогать региону в этом».
«Мы уже пользуемся отдельными сервисами Сбербанка, основанными на искусственном интеллекте, – в частности, в области здравоохранения, – отметил Олег Николаев. – И с удовольствием продолжим эту работу для того, чтобы, прежде всего, быть эффективными для решения задач, поставленных президентом. То, что Сбербанк будет для нас в этом деле надежным партнером, мы не сомневаемся».
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