Число потребителей наркотиков в мире приближается к тремстам миллионам человек - ООН

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество потребителей наркотиков в мире выросло в 2021 году до 296 млн, при этом самым употребляемым веществом остается каннабис. Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, ссылаясь на данные Всемирного доклада о наркотиках Управления ООН по наркотикам и преступности.

«Оценочное число потребителей наркотиков выросло с 240 млн в 2011 году до 296 млн в 2021 году (5,8% населения мира в возрасте от 15 до 64 лет). Каннабис по-прежнему остается самым употребляемым наркотиком: его употребляют около 219 млн человек», — написал дипломат в своем телеграм-канале.

Среди подростков в возрасте 15-16 лет во всем мире число употребляющих каннабис составило 13,5 млн человек (5,3%).