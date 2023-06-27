Число потребителей наркотиков в мире приближается к тремстам миллионам человек - ООН
20:10 27.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Оценочное число потребителей наркотиков выросло с 240 млн в 2011 году до 296 млн в 2021 году (5,8% населения мира в возрасте от 15 до 64 лет). Каннабис по-прежнему остается самым употребляемым наркотиком: его употребляют около 219 млн человек», — написал дипломат в своем телеграм-канале.
Среди подростков в возрасте 15-16 лет во всем мире число употребляющих каннабис составило 13,5 млн человек (5,3%).
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