«Роснефть» обновила состав Совета директоров

23:53

На общем годовом собрании акционеров «Роснефти» был избран новый состав Совета директоров. В него вошли председатель правления, заместитель председателя Совета директоров «Газпромбанка» Андрей Акимов, президент-главный исполнительный директор компании Oil & Petroleum International Resources Ltd. Педро А. Акино (Филиппины), представитель Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди (Катар), представитель Qatar Investment Authority Хамад Рашид Аль-Моханнади (Катар), председатель попечительского совета Университета науки и технологий Дохи, член Консультативного совета Верховного совета стран Персидского залива Мухаммед Бин Салех Аль-Сад (Катар), ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Виктор Мартынов, академик Российской академии наук Александр Некипелов, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, помощник президента РФ Максим Орешкин, управляющий директор Value Prolific Consulting Services Pvt. Ltd. (ValPro), Говинд Коттис Сатиш (Индия), главный исполнительный директор, председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин.

Председателем Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» избран Мухаммед Бин Салех Аль-Сада, имеющего 40-летний опыт работы в энергетическом секторе. В 2007-2011 годах Аль-Сада занимал пост государственного министра по делам энергетики и промышленности Катара, с 2011 по 2018 годы – министра энергетики и промышленности Катара, председателя правления Qatar Petroleum (ныне – QatarEnergy). Также он возглавлял Советы директоров и органы управления целого ряда дочерних структур компании, среди которых: производитель СПГ RasGas, одна из ведущих мировых газотранспортных компаний Nakilat, трейдинговые Qatar International Petroleum Marketing и Qatar Chemical and Petrochemical Marketing and Distribution Company, нефтехимическая Q-Chem, сталелитейная Qatar Steel, электроэнергетическая Qatar General Electricity & Water Corporation и др.

По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Леонида Крутакова, новые члены Совета директоров «Роснефти» - авторитетные специалисты, обладающие громадным познаниями в нефтегазовой отрасли. «Мухаммед Бин Салех Аль-Сада – знаковая фигура для ближневосточной энергетики, - говорит Крутаков. - Он обладает более чем 35-летним опытом работы в отрасли, на протяжении семи лет был министром энергетики Катара и в этом качестве принимал активное участие в формировании альянса ОПЕК+. Стоит отметить, что именно под председательством Аль-Сада (в течение года он был президентом ОПЕК) в 2016 году была заключена первая сделка по сокращению добычи в формате ОПЕК+. Он участвовал во всех основных ключевых процессах в нефтегазовой отрасли в прошлом десятилетии».