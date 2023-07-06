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НОВОСТИ

Будущий контрактник в Москве рассказал, почему он решил пойти служить в зону СВО

14:44 06.07.2023

Один из посетителей единого московского пункта отбора на военную службу по контракту рассказал журналистам, зачем он решил отправиться в зону специальной военной операции (СВО). По его словам, прежде всего его мотивировал телеведущий Владимир Соловьев. «Говорил он правильные вещи. Есть возможность отдать долг своей Родине. Я проходил службу в Афганистане. Все (родственники) положительно относятся (к решению уйти в армию). Я не могу оставаться в стороне, честно говоря, смотря новости, меня это задевает. Я считаю, что мое место там, я больше принесу пользы там, чем здесь», - заявил будущий контрактник.

Напомним, единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту работает на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1. О его работе, условиях набора на контрактную службу, выплатах, льготах и мерах социальной поддержки военнослужащих и их семей можно узнать по телефону 117 или на портале mos.ru. Также действует чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram, отвечающий на вопросы о контрактной службе. Пункт на улице Яблочкова принимает как москвичей, так и жителей других регионов РФ, а также иностранцев. Он действует в режиме единого окна – посетители могут пройти все необходимые для заключения контракта процедуры в одном месте.

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