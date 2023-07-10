Эрдоган увязал вопрос одобрения заявки Швеции в НАТО с евроинтеграцией Анкары

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган увязал перспективу одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО со снятием препятствий перед Турцией на пути в Евросоюз. Об этом он заявил в понедельник перед вылетом в Вильнюс на саммит НАТО.

«Я хочу обратиться к странам, которые тормозят нас на пути в ЕС уже 50 лет. Откройте Турции путь в Европейский союз. И мы откроем путь Швеции [в НАТО], как ранее сделали это для Финляндии», — сказал он. Трансляцию вел телеканал ТРТ.