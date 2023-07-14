Владимир Милов* заочно арестован по делу о фейках о ВС РФ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест соратника блогера Алексея Навального и бывшего заместителя министра энергетики РФ Владимира Милова* (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе суда.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Милова Владимира Станиславовича, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, сроком на 2 месяца с момента экстрадиции в РФ либо задержания на территории РФ», — рассказала представитель суда.

Санкция вменяемой Милову статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Он объявлен в международный розыск.