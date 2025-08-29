0
0
178
НОВОСТИ

Зеленский отказался от идеи создания буферной зоны

16:32 29.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский отверг возможность создания буферной зоны на Украине, поскольку, по его мнению, она уже и так существует в результате действия беспилотников.

«Я это слышал неоднократно от европейцев и американцев. <…> Только те, кто не понимают, в каком технологическом состоянии сегодня происходит война, предлагают буферную зону 40, 50, 60, я даже слышал предложение о 100 км. Это абсолютно другая история. Сегодня тяжелое вооружение и так у нас находится [на расстоянии] 10 и более километров одно от другого, потому что все поражается дронами. Эта буферная зона, я ее называю „мертвая зона“, кто-то называет „серая зона“, уже существует», — сказал он на брифинге, который транслировался телеканалом «Общественное. Новости».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:44 29.08.2025
Белоруссия должна развиваться без революций, считает Лукашенко
0
41
17:12 29.08.2025
США и Россия сузили список открытых разногласий по Украине в ходе переговоров — Вэнс
0
125
17:01 29.08.2025
ЕС придется отвечать на неприятные вопросы после окончания конфликта на Украине — Сийярто
0
135
16:21 29.08.2025
Сбер, Нетология и крупные вузы страны объединились для подготовки ИТ-специалистов
0
191
16:12 29.08.2025
ЕК увеличит военные расходы в бюджете 2028–2034 гг. в 5-10 раз
0
205
16:00 29.08.2025
Трамп лишил Харрис охраны Секретной службы США — CNN
0
262
15:32 29.08.2025
Вэнс заявил, что готов стать президентом США, «если с Трампом случится трагедия»
0
241
15:12 29.08.2025
Переговорный процесс по Украине «не бурлит», но РФ в нем заинтересована — Песков
0
251
15:00 29.08.2025
Прах Щедрина и Плисецкой будет развеян над Россией — глава фонда
0
294
14:32 29.08.2025
Армения и США будут сотрудничать в области безопасности границ
0
318

Возврат к списку