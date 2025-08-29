Зеленский отказался от идеи создания буферной зоны

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский отверг возможность создания буферной зоны на Украине, поскольку, по его мнению, она уже и так существует в результате действия беспилотников.

«Я это слышал неоднократно от европейцев и американцев. <…> Только те, кто не понимают, в каком технологическом состоянии сегодня происходит война, предлагают буферную зону 40, 50, 60, я даже слышал предложение о 100 км. Это абсолютно другая история. Сегодня тяжелое вооружение и так у нас находится [на расстоянии] 10 и более километров одно от другого, потому что все поражается дронами. Эта буферная зона, я ее называю „мертвая зона“, кто-то называет „серая зона“, уже существует», — сказал он на брифинге, который транслировался телеканалом «Общественное. Новости».