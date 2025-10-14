Страны ЕС планируют ужесточить меры по противодействию нелегальной миграции — FT
10:20 14.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министры внутренних дел стран ЕС обсудят 14 октября в Люксембурге вопрос ужесточения миграционного законодательства в сообществе, однако «глубокие разногласия» между странами могут помешать принять решение. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
«Самый политически чувствительный вопрос в рамках директивы о возвращении — это вопрос об обязательном признании [решения другой страны ЕС о депортации мигранта]. Между государствами-членами [ЕС] существуют глубокие разногласия», — сказал неназванный дипломат ЕС.
Ряд стран, такие как Швеция и Германия, выступают за добровольное признание решений других государств о депортации просителей убежища, в то время как некоторые другие страны выступают против такого подхода. Именно из-за этого вопроса министры внутренних дел не придут к единому мнению на встрече, отметил европейский дипломат.
Другим спорным вопросом остается миграционная стратегия «обязательной солидарности», которая была призвана облегчить «миграционное давление» на некоторые страны путем переселения просителей убежища в другие страны сообщества. Не все страны готовы принимать дополнительных мигрантов, Польша же выступает полностью против этого механизма.
По данным Европейской комиссии (ЕК), лишь 20% лиц, которым было отказано в предоставлении убежища в ЕС, возвращаются в свои страны. Многие страны Евросоюза не признают решения друг друга о возвращении, соответственно люди могут подать заявление на убежище уже в другой стране сообщества. Помимо этого, ряд стран отказывается принимать мигрантов обратно. ЕК ранее предложила новую стратегию по упрощению отправки мигрантов в свои страны или специально созданные центры за пределами Европейского союза.
НОВОСТИ
- 10:32 14.10.2025
- Минфин РФ предлагает создать игорную зону в Республике Алтай
- 10:05 14.10.2025
- Байден поблагодарил Трампа за прекращение конфликта в Газе
- 10:00 14.10.2025
- Франция против затей с конфискацией в ЕС активов РФ — посол в Москве
- 09:32 14.10.2025
- Минтранс Китая объявил о начале расследования протекционистских мер США
- 09:20 14.10.2025
- КНДР возвела противотанковые заграждения длиной 10 км на границе с Южной Кореей
- 09:05 14.10.2025
- Армия РФ закрепляется на восточных окраинах Константиновки ДНР — Марочко
- 09:00 14.10.2025
- За ночь над регионами РФ и Черным морем сбиты 40 украинских БПЛА
- 22:40 13.10.2025
- Разлом тектонической плиты у побережья США грозит крупнейшим землетрясением — NYT
- 22:00 13.10.2025
- На Солнце произошло 15 вспышек 13 октября
- 21:20 13.10.2025
- За кризисом на Мадагаскаре стоят финансовые структуры США — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать