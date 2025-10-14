Китай начал выпуск однофотонного детектора, обнаруживающего самолеты-невидимки — СМИ
11:05 14.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай начал массовое производство первого в мире однофотонного детектора со сверхнизким уровнем шума, который может найти применение в различных сферах — от связи до национальной обороны. Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), «ловец фотонов» способен обнаруживать одиночный фотон — мельчайшую единицу энергии, — что делает его ключевым компонентом в передовых технологиях, таких как квантовая связь и квантовый радар для обнаружения самолетов-невидимок.
По данным издания, аппарат разработан в Центре исследований квантовой информационной инженерии (Quantum Information Engineering Technology Research Centre), расположенном в китайской провинции Аньхой.
Однофотонный детектор — это сверхчувствительное устройство, способное обнаруживать отдельные фотоны. Он позволяет в том числе отслеживать малозаметные самолеты. В настоящее время самолеты-невидимки, такие как американский F-22, используют специальные покрытия и конструкцию планера для поглощения или отклонения радиоволн, делая их «невидимыми» для традиционных радаров.
Как сообщает SCMP, анализируя состояние одиночных фотонов, отраженных от цели, квантовый радар может эффективно выявлять такие самолеты, определяя даже ложные сигналы, излучаемые ими. Квантовый радар сам по себе трудно обнаружить, что обеспечивает его большую надежность и скрытность, отмечает издание.
