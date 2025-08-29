Западные страны не поддержали идею о размещении на Украине китайских миротворцев - СМИ
21:35 29.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как указало издание, идея о китайских миротворцах не нашла поддержки у европейских стран и Украины, которые обвиняют Пекин в оказании помощи российскому военно-промышленному комплексу. Высокопоставленный представитель администрации Трампа в свою очередь в комментарии газете назвал сообщения об обсуждении отправки китайских миротворцев на Украину лживыми.
25 августа официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай не планирует отправлять воинский контингент на Украину в рамках гарантий безопасности.
