0
0
0
НОВОСТИ

Западные страны не поддержали идею о размещении на Украине китайских миротворцев - СМИ

21:35 29.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп в беседе с европейскими политиками в Белом доме на прошлой неделе предлагал разместить китайских миротворцев на Украине в рамках урегулирования конфликта. С таким утверждением выступила британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

Как указало издание, идея о китайских миротворцах не нашла поддержки у европейских стран и Украины, которые обвиняют Пекин в оказании помощи российскому военно-промышленному комплексу. Высокопоставленный представитель администрации Трампа в свою очередь в комментарии газете назвал сообщения об обсуждении отправки китайских миротворцев на Украину лживыми.

25 августа официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай не планирует отправлять воинский контингент на Украину в рамках гарантий безопасности.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:30 29.08.2025
Студентов-медиков обяжут заключать договоры о целевом обучении
0
299
19:10 29.08.2025
Макрон не собирается подавать в отставку до окончания срока
0
329
18:50 29.08.2025
Для тренировки собак-ищеек разрешат использовать наркотики
0
316
17:44 29.08.2025
Белоруссия должна развиваться без революций, считает Лукашенко
0
360
17:12 29.08.2025
США и Россия сузили список открытых разногласий по Украине в ходе переговоров — Вэнс
0
423
17:01 29.08.2025
ЕС придется отвечать на неприятные вопросы после окончания конфликта на Украине — Сийярто
0
414
16:32 29.08.2025
Зеленский отказался от идеи создания буферной зоны
0
543
16:21 29.08.2025
Сбер, Нетология и крупные вузы страны объединились для подготовки ИТ-специалистов
0
412
16:12 29.08.2025
ЕК увеличит военные расходы в бюджете 2028–2034 гг. в 5-10 раз
0
461
16:00 29.08.2025
Трамп лишил Харрис охраны Секретной службы США — CNN
0
527

Возврат к списку