НОВОСТИ

Макрон не собирается подавать в отставку до окончания срока

19:10 29.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он не намерен подавать в отставку до окончания положенного срока.

«Я получил мандат от народа Франции, и он будет выполнен в полной мере в соответствии с обязательствами, вопреки желанию тех, кто проиграл на выборах», — сказал французский лидер. Он выступал на пресс-конференции в Тулоне по итогам заседания совета министров Франции и ФРГ.

Ранее основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон сообщил, что фракция его политической силы начнет в сентябре процедуру отрешения Макрона от власти в связи с кризисным состоянием финансов в стране.

