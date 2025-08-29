0
США и Россия сузили список открытых разногласий по Украине в ходе переговоров — Вэнс

17:12 29.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и США смогли сузить список разногласий по урегулированию на Украине до гарантий безопасности и территориальных уступок в ходе переговоров с участием спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. Об этом сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Результатом его (Уиткоффа — прим. ТАСС) переговоров стало то, что мы сузили список открытых вопросов относительно войны между Россией и Украиной до ряда четко определенных проблем, а именно гарантий безопасности и территориальных уступок», — написал Вэнс на своей странице в социальной сети X.

