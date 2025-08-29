Мерц утверждает, что ФРГ находится в состоянии конфликта с РФ
23:05 29.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы уже в состоянии конфликта с Россией», — сказал глава германского правительства.
Такая ситуация, по его мнению, связана с тем, что Россия якобы «дестабилизирует большую часть» ФРГ и проводит операции по вмешательству через соцсети. По словам Мерца, разведслужбы докладывают ему о ежедневных атаках на инфраструктуру и оказание влияния на общественное мнение со стороны РФ. Мерц также заявил, что «именно таким видит президента России Владимира Путина», когда журналист телеканала попросил его прокомментировать слова французского лидера Эмманюэля Макрона, назвавшего президента России «хищником у дверей» Европы.
