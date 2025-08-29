Студентов-медиков обяжут заключать договоры о целевом обучении

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который в том числе предусматривает, что при поступлении на бюджетные места по программам высшего медицинского и фармацевтического образования студенты должны будут заключать договоры о целевом обучении. Документ размещен в думской электронной базе.



Новой статьей предлагается дополнить закон «Об образовании в РФ». Предусматривается, что студенты-бюджетники, обучающиеся по медицинским и фармацевтическим образовательным программам, должны будут в свой первый учебный год заключить договоры о целевом обучении при наличии предложений о заключении таких договоров и при соответствии студента требованиям, которые предъявил заказчик. Аналогичное требование предлагается установить в отношении студентов-целевиков, с которыми заказчики отказались заключать договор о целевом обучении.



В законопроекте также содержатся требования и к другим категориям студентов: к тем, кто восстановился для дальнейшего обучения по указанным программам, перевелся на бюджетную форму обучения, а также к студентам, чей договор на целевое обучение был расторгнут — либо заказчиком в одностороннем порядке, либо самим обучающимся из-за отсутствия мер поддержки, предусмотренных договором. Предполагается, что такие студенты должны будут заключить целевой договор в течение года с момента расторжения предыдущего документа, перевода или восстановления.



