Студентов-медиков обяжут заключать договоры о целевом обучении
19:30 29.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новой статьей предлагается дополнить закон «Об образовании в РФ». Предусматривается, что студенты-бюджетники, обучающиеся по медицинским и фармацевтическим образовательным программам, должны будут в свой первый учебный год заключить договоры о целевом обучении при наличии предложений о заключении таких договоров и при соответствии студента требованиям, которые предъявил заказчик. Аналогичное требование предлагается установить в отношении студентов-целевиков, с которыми заказчики отказались заключать договор о целевом обучении.
В законопроекте также содержатся требования и к другим категориям студентов: к тем, кто восстановился для дальнейшего обучения по указанным программам, перевелся на бюджетную форму обучения, а также к студентам, чей договор на целевое обучение был расторгнут — либо заказчиком в одностороннем порядке, либо самим обучающимся из-за отсутствия мер поддержки, предусмотренных договором. Предполагается, что такие студенты должны будут заключить целевой договор в течение года с момента расторжения предыдущего документа, перевода или восстановления.
