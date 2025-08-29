Белоруссия должна развиваться без революций, считает Лукашенко

17:44 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что республика должна развиваться эволюционным путем, а будущему главе государства не следует что-то ломать.

«Наша страна должна развиваться тихо, спокойно, без всяких рывков, без революций. Как я говорил — эволюционно. Я этого хочу. Я хочу, чтобы новый президент, который придет после меня, ничего не ломал. Спокойно, по-китайски, выдержанно оценил все и повел свой страну, белорусское общество туда, куда надо», — сказал Лукашенко в интервью Центральному телевидению Китая.