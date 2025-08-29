Для тренировки собак-ищеек разрешат использовать наркотики
18:50 29.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как отмечается в пояснительной записке, в настоящий момент для подготовки служебных собак используются имитаторы наркотиков, что вызывает у некоторых животных трудности при обнаружении реальных запрещенных веществ. «В целях повышения эффективности применения служебных собак в раскрытии преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков целесообразно использовать натуральные наркотики для дрессировки и тренировки служебных собак», — указали в кабмине.
Новой статьей предлагается дополнить закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Изменения предусматривают, что таможенники, органы ФСБ, МВД и уголовно-исполнительной системы (УИС) получат возможность без лицензии хранить, перевозить и использовать психотропные и наркотические вещества для дрессировки собак-ищеек. Порядок использования наркотиков в этих целях будет установлен нормативными правовыми актами ФСБ, ФТС, ФССП и ФСИН по согласованию с МВД.
