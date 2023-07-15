Экс-сенатор Галло сравнил Столтенберга с персонажа фильма Кубрика
14:10 15.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лента «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу» (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb) вышла вскоре после Карибского кризиса.
По мнению Галло, Украина в НАТО всегда будет представлять угрозу конфликта между альянсом и Россией и Столтенберг упорно не хочет этого понимать, «все более становясь доктором Стрейнджлавом». Автор отмечает, что Запад вооружает Украину все более опасным и разрушительным оружием, вроде боеприпасов с обедненным ураном и кассетных бомб, от использования которых последствия останутся на года. Он указывает, что президент Украины Владимир Зеленский пытался втянуть альянс в конфликт с Россией.
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