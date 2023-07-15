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Экс-сенатор Галло сравнил Столтенберга с персонажа фильма Кубрика

14:10 15.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг все больше похож на одержимого доктора Стрейнджлава, персонажа фильма Стэнли Кубрика 1964 года, который считается одним из наиболее ярких примеров антимилитаристской сатиры. Такое мнение в субботу в газете Il Fatto quotidiano выразил итальянский экс-сенатор и обозреватель Доменико Галло.

Лента «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу» (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb) вышла вскоре после Карибского кризиса.

По мнению Галло, Украина в НАТО всегда будет представлять угрозу конфликта между альянсом и Россией и Столтенберг упорно не хочет этого понимать, «все более становясь доктором Стрейнджлавом». Автор отмечает, что Запад вооружает Украину все более опасным и разрушительным оружием, вроде боеприпасов с обедненным ураном и кассетных бомб, от использования которых последствия останутся на года. Он указывает, что президент Украины Владимир Зеленский пытался втянуть альянс в конфликт с Россией.

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