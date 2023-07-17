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НОВОСТИ

Врио главы Омской области Хоценко не включил Елену Мизулину в список кандидатов в СФ

11:32 17.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области представил список кандидатов в Совет Федерации. Как сообщила в понедельник ТАСС пресс-секретарь Хоценко Мина Ахвердиева, в этом списке нет действующего сенатора от региона Елены Мизулиной.

«При подаче документов в избирательную комиссию Омской области на регистрацию в качестве кандидата на пост губернатора Виталий Хоценко представил в том числе и список сенаторов. Елены Мизулиной в этом списке нет. Сейчас все документы находятся на проверке», — сказала Ахвердиева.

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