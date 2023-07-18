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НОВОСТИ

Три страны заключили соглашение о строительстве Трансафганской железной дороги

19:15 18.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пакистан, Узбекистан и Афганистан во вторник подписали совместный протокол о строительстве Трансафганской железнодорожной магистрали. Она соединит узбекскую железнодорожную сеть с пакистанскими железными дорогами через афганскую территорию.

Как сообщило посольство Афганистана в Исламабаде, протокол подписан в пакистанской столице по итогам встречи рабочей группы трех стран. Маршрут железнодорожной артерии пройдет через Термез в Узбекистане, Мазари-Шариф и Логар в Афганистане и достигнет территории Пакистана у пограничного пункта Харлачи в районе Куррам.

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