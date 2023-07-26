Дума сняла ограничения на строительство велодорожек и лыжных трасс в лесах

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о снятии ограничений на строительство пешеходных и велосипедных дорожек, лыжных и роллерных трасс, детских и спортивных площадок в лесах.

Законопроект был внесен в Думу депутатами от «Единой России» в июне 2023 года и принят в первом чтении в начале июля.

«В целях обеспечения потребности и равных возможностей для населения в общедоступных занятиях физической культурой и спортом, пеших прогулках в лесу возникает необходимость обустройства маршрутов для лыжников, велосипедистов и пешеходов, включая маломобильные группы населения, по участкам, занятым лесными насаждениями», — поясняют авторы.

Законопроектом предлагается дополнить статью 41 Лесного кодекса «положением, предусматривающим нераспространение установленных ограничений на случаи размещения велосипедных, беговых, велопешеходных и пешеходных дорожек, троп, лыжных и роллерных трасс, а также элементов благоустройства лесного участка, включая беседки, навесы, лавочки, туалеты, объекты освещения, урны», следует из пояснительных материалов.

При этом общая площадь таких объектов не должна превышать одного гектара. Как отметили депутаты, возведение таких объектов исключает возможность строительство жилья, гостиниц, апартаментов и иных жилых зданий на лесных участках. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.