Сергей Собянин рассказал, какие скверы на севере Москвы благоустроят в этом году

14:29

Процесс благоустройства скверов на севере Москвы будет завершен к началу осени. По словам мэра столицы Сергея Собянина, сейчас идет процесс модернизации территорий тысяч объектов в разных частях мегаполиса. «Среди них не только крупные парки, но и маленькие скверы, - констатировал глава города у себя в Telegram-канале. - В этом году приведем в порядок зеленые территории в районах Ховрино, Западное и Восточное Дегунино, Войковский и Коптево… Благоустройство всех скверов завершим к осени».

По данным градоначальника, в сквере на Базовской улице в Западном Дегунине оборудуют три детские площадки и несколько спортивных зон, ремонтируют баскетбольную площадку, обновляют прогулочные дорожки. В Ховрине, где ранее, в 2005 году был реконструирован храм Знамения Иконы Божией Матери, а в 2017 году благоустроен Грачевский парк, сейчас приводят в порядок сквер у храма. В нем будут размешены новые детские и спортивные площадки, высажены деревья и кустарники.

Также будет благоустраиваться сквер на улице 800-летия Москвы в Восточном Дегунине, находящийся у станции первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) «Бескудниково». Там установят спортивную площадку, сделают зону тихого отдыха, разместят несколько игровых комплексов.

А Войковском районе и Коптеве будут обновлены три сквера, продолжающие друг друга: Старопетровский сквер, зеленые территории по улице Клары Цеткин и Коптевской. Там будут созданы несколько пешеходных маршрутов, установлены новые детские и спортивные площадки.